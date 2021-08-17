Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı

Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evlerine düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Türklerinin evlerine düzenlediği baskınlara tepki gösterdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir kez daha Kırım'da insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Bu sabah Kırım Tatarlarının evlerine baskın düzenlendiğini ve bazı kişilerin gözaltına alındığını hatırlatan Zelenskiy, bu kabul edilemez eziyetlerin bir an önce durması ve gözaltına alınanların serbest kalması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, uluslararası toplumu ihlallere tepki göstermeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu baskınlar kınandı ve bunun, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu Zirvesi öncesi "provokasyon" niteliği taşıdığı bildirildi.

Yerel saatle 05.00 civarında Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da evlerine baskın düzenlenen 5 Kırım Tatar Türkü, Rus güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN RUS MÜRETTEBATIN CENAZELERİ, TÖRENLE ÜLKELERİNE UĞURLANDI
RUS ASKERİ HEYETİ, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU
RUS ASKERİ HEYETİ, UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mesut Özil Merve Çoban Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin Kırım'da Tatarların evine baskın düzenlemesini kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 13:53:36. #1.14#

title