Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini açıkladı - Haberler

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Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini açıkladı

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 840 asker kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 7 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 840 askerin öldürüldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Haberler

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