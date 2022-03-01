Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini açıkladı - Haberler

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Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini açıkladı

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Haberler

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