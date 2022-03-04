Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu - Haberler

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Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu Ukrayna ordusu, Rusya'nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

- Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

KİEV - Ukrayna ordusu, Rusya'nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 9. günü birçok kentte ve bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

Ukrayna, Rus askerlerinin konuşlandığı askeri üssü vurdu

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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