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Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'da savaş devam ederken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mülteciler, ülkenin Romanya sınırından çıkış yapmaya çalışıyor.

Ukrayna'da savaş devam ederken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mülteciler, ülkenin Romanya sınırından çıkış yapmaya çalışıyor. Savaşın 5'inci gününde Ukrayna-Romanya sınırındaki yoğunluk Demirören Haber Ajansı kamerasınca kaydedildi.


Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Romanya, Ukrayna, Savaş, Dünya, Güncel, Haberler

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