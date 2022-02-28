Ukrayna Romanya sınırında yoğunluk devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'da savaş devam ederken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mülteciler, ülkenin Romanya sınırından çıkış yapmaya çalışıyor.
Ukrayna'da savaş devam ederken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı mülteciler, ülkenin Romanya sınırından çıkış yapmaya çalışıyor. Savaşın 5'inci gününde Ukrayna-Romanya sınırındaki yoğunluk Demirören Haber Ajansı kamerasınca kaydedildi.