Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk - Haberler

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Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor. Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı. Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı. Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı'nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi. - BÜKREŞ

Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

Ukrayna Romanya sınırında 20 kilometrelik kuyruk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Romanya, Ukrayna, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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