Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi
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Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi

Ukrayna: Putin-Biden görüşmesi, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin, ABD'nin geri döndüğünü gösterdiğini belirterek, "Şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin, ABD'nin geri döndüğünü gösterdiğini belirterek, "Şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." ifadelerini kaydetti.

Kuleba, Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Putin ve Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi üzerine pazarlık için ABD'den Rusya'ya bir teklif yapılmadığını aktaran Kuleba, "Bu bir prensip meselesi çünkü ABD ile Ukrayna'ya ilişkin konularda Ukrayna'sız bir anlaşma olmayacağı üzerine anlaşmıştık ve ABD sözünü tuttu." dedi.

Kuleba, "Bu zirve, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi ve şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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