Ukrayna / Poroşenko: Rusya Bize Saldırırsa Büyük Bir Bedel Öder

– Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda "büyük bir bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

NBC'ye konuşan Poroşenko, "Özgürlüğümüz, demokrasimiz, toprağımız için savaşacağız. Ruslar bize saldırırsa bunun için büyük bir bedel öderler" dedi.

Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Pazar günü Rusya'nın Kerç Boğazı'nda üç Ukrayna gemisine girişi kapatması ve 23 mürettebatı esir almasının ardından sarsılmaya başlamıştı. Ukrayna söz konusu olayın "saldırı eylemi" olarak nitelendirirken, Rusya ise Ukrayna gemilerinin Rus bölgesine izinsiz girdiği açıklamasında bulunmuştu. - İstanbul