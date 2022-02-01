Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında yeni bir ittifak kuruluyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir "küçük ittifak" kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.

Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, "Refaha ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan "Quadriga" formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, "Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, yeni ittifakın kurulmasına yönelik açıklamanın yarın İngiltere Dışişleri Bakanının Ukrayna ziyaretinde yapılmasının planlandığını belirterek, "Ancak kendisi Kovid-19'a yakalandı. Bu nedenle duyuruyu ileri bir tarihe erteliyoruz." dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da bugün yaptığı açıklamada, Polonyalı mevkidaşı ile Kiev'de yaptığı görüşmede söz konusu ittifaka yönelik çalışmaların ele alındığını söylemişti.