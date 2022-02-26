Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor - Haberler

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Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor Ukrayna'da Rus saldırılarından kaçarak Polonya'ya sığınmak isteyen Ukraynalının sınıra akın etmesiyle Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk devam ediyor.

- Ukrayna- Polonya sınırında yoğunluk sürüyor

KİEV - Ukrayna'da Rus saldırılarından kaçarak Polonya'ya sığınmak isteyen Ukraynalının sınıra akın etmesiyle Ukrayna- Polonya sınırında yoğunluk devam ediyor.

24 Şubat'ta sabaha karşı başlayan ve halen devam eden Rus saldırıları Ukrayna'da yaşanan birçok kişinin Avrupa sınırlarına dayanmasına neden oldu. Türk vatandaşlarının da içinde olduğu insan seli Polonya sınırında yoğunluğa neden oldu. Amatör kameralara yansıyan Ukrayna-Polonya sınırı çaresiz bekleyişlerle dolu. Polonya sınırından Avrupa'ya geçmeyi planlayanlar daha sonra kendi ülkelerine geri dönmek istiyor.

Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor

Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor

Ukrayna-Polonya sınırında yoğunluk sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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