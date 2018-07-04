Ukrayna Polisi: Uyuşturucu Çetesi Lideri Türk Yakalandı

Ukrayna'da bir Türk vatandaşı, uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin lideri olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Brezilya, Paraguay ve Ekvador'dan Ukrayna'ya kokain getiren biri Türk iki kişinin Kiev Borispol Havaalanı'nda düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandıkları, zanlıların üzerlerinde 30 milyon grivna (1.14 milyon dolar) değerinde altı kilogramdan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki Türk vatandaşının uyuşturucu şebekesinin elebaşı olduğu iddia edildi. Geçici olarak Kiev'de yaşayan 60 yaşındaki diğer bir Türk vatandaşının ise, uyuşturucu sevkiyatını ve kuryelerle iletişimi organize ettiği öne sürüldü.

Popüler sosyal paylaşım siteleri üzerinden kokain satışını sağladığı iddia edilen 28 yaşındaki bir Ukrayna vatandaşının da zanlılar arasında olduğu açıklandı. (Fotoğraflı) - Kiev