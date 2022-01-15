Ukrayna Polisi: Kişisel veri sızdırılmadı, soruşturma devam ediyor

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine düzenlenen siber saldırıya ilişkin Ukrayna Ulusal Polisi'nden (NPU) yapılan açıklamada hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığı ve siber polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna'da Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait internet sitelerine düzenlenen siber saldırıya ilişkin Ukrayna Ulusal Polisi'nden (NPU) yapılan açıklamada hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığı ve siber polisin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

NPU tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siber Polis Departmanı'nın, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi ile birlikte 13-14 Ocak gecesi resmi makamların internet sitelerine yapılan siber saldırıyı soruşturmaya devam ettiği belirtildi. Devlete ait toplamda 70'den fazla internet sitesine saldırı düzenlendiği, sitelerin içeriğinin değiştirilmediği ve hiçbir kişisel verinin sızdırılmadığı ifade edilen açıklamada, "Şimdiye kadar uzmanlarımız, bakanlıkların ve bölümlerin yöneticileriyle birlikte çoğu web kaynağının çalışmasına yeniden başladı" denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, söz konusu siber saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının internet siteleri geçici olarak kapatıldı. Uzmanlarımız, bilgi teknolojileri sistemlerinin çalışmasını geri yüklemeye başladı ve siber polis soruşturma başlattı" demişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri