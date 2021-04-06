Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı
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Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaştı.

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Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla'ya teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, Pfizer ile 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı için anlaştıklarını duyurdu.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 304 bin 680 kişiye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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