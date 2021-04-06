Ukrayna, Pfizer ile 10 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaştı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaştı.
Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 10 milyon dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pfizer Üst Yöneticisi Albert Bourla'ya teşekkürlerini iletti.
Zelenskiy, Pfizer ile 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı için anlaştıklarını duyurdu.
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı 304 bin 680 kişiye ulaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz