Ukrayna pazarı değerlendirildi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında bölge firma temsilcilerini Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt ile bir araya getirerek, "Kovid-19 Sonrası Ukrayna Pazarına Giriş ve İşbirliği Fırsatları" değerlendirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında bölge firma temsilcilerini Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt ile bir araya getirerek, "Kovid-19 Sonrası Ukrayna Pazarına Giriş ve İşbirliği Fırsatları" değerlendirildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde Samsun'da faaliyet gösteren firmalara yönelik, "Kovid-19 Sonrası Gürcistan Pazarına Giriş ve İşbirliği Fırsatları" eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bölge firmaların ihracat potansiyellerini geliştirmek ve yeni pazarlara açılmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Gürcistan'dan sonra Ukrayna ile devam edildi. Kiev Ticaret Müşaviri Ahmed Numan Özyurt'un katılımıyla düzenlenen etkinlikte, pandemi sürecinde Ukrayna'daki mevcut ekonomik gelişmeler, bölge firmalar için ortaya çıkan fırsatlar ve iş birliği imkanları gibi konular ele alındı.

"Yeni dünyaya hazır olmalıyız"

Programa katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, pandemi dolayısıyla kısıtlanan imkanlara rağmen eğitimlere aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Hepimizin malumu tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele devam ediyor. Ama yeni bir dünyaya da hazır olmamız kaçınılmaz. Çünkü virüs sonrası yepyeni bir dünya ortaya çıkacak. Buna da hazır olmalıyız. Olumsuzlukları mutlaka fırsata çevirmeliyiz. Bu amaç doğrultusunda Oda olarak eğitimlerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yüz yüze gelmesek bile eğitimlerimiz online ortamda devam ediyor. Gürcistan'dan sonra Ukrayna pazarında da ön çıkan işbirliklerini bugün değerlendirme fırsatı bulduk. Gürcistan gibi Ukrayna'da bizim için önemli bir pazar. Eğitim gayet faydalı oldu. Önümüzdeki dönemde de yine bölgemiz ile işbirliği potansiyeli olan ülkelerin ticaret müşavirlerini katılımıyla webinarlar düzenleye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA