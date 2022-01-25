Ukrayna Parlamentosundan uluslararası topluma "Rusya'nın askeri şantajını engelleme" çağrısı - Haberler
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Ukrayna Parlamentosundan uluslararası topluma "Rusya'nın askeri şantajını engelleme" çağrısı

Ukrayna Parlamentosundan uluslararası topluma
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleme" çağrısında bulundu.

Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleme" çağrısında bulundu.

Ukrayna Parlamentosu, (Verkhovna Rada) Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, yabancı devletlerin hükümet ve parlamentoları ile uluslararası kuruluşlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri eylemleriyle ilgili başvuru yapılması yönünde bildiri kabul edildi.

Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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