Ukrayna Parlamentosu Önünde Çadır Kuran Saakaşvili Taraftarlarına Operasyon

Ukrayna Parlamentosu önünde çadır kuran, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili taraftarlarına yönelik operasyonda 101 kişi gözaltına alındı.

Ukrayna'dan sınır dışı edilen Saakaşvili'nin taraftarlarının parlamento önünde kurduğu onlarca çadırdan oluşan bölgeye polis operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine protestocuların karşı koyması ile yaşanan arbede sonrasında, pek çok kişi gözaltına alınarak polis araçlarına götürüldü.

Operasyon sonrası belediye görevlileri çadırları sökmeye başladı.

İçişleri Bakanı Danışmanı Zoryan Şkiryak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 101 kişinin gözaltına alındığını, çıkan arbedede güvenlik güçlerinden yaralananların olduğunu ifade etti.

Şkiryak, çadırlarda yapılan aramalarda el bombası benzeri patlayıcılar, molotof kokteylleri, demir sopalar ve bıçakların bulunduğunu kaydetti.

Geçen yıl Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Saakaşvili 17 Ekim'de Ukrayna Parlamentosu önünde protesto için taraftarlarına çadırlar kurdurmuş, kendisi de zaman zaman çadırda kalarak eylemlere öncülük etmişti.

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan ve iltica başvurusu reddedilen Saakaşvili, düzenlenen bir operasyonla sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderilmişti. Saakaşvili'ye 2021'e kadar Ukrayna'ya giriş yasağı getirilmişti.