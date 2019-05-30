Ukrayna Parlamentosu, Başbakan Hroysman'ın istifasını reddetti
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Volodımır Hroysman'ın istifasını kabul etmedi.
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Volodımır Hroysman'ın istifasını kabul etmedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlaması ve parlamentoyu feshetmesinin ardından Başbakan Groysman istifa kararı almıştı. Groysman'ın parlamentoya sunduğu istifa kararı genel kurulda yapılan oylamayla reddedildi. Başbakanın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı. Oylamada 297 milletvekilinden 97'si evet oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.
Öte yandan yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesini ve hükümetin istifasını istemişti. - KİEV
Kaynak: İHA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak
Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi