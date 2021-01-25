Ukrayna, Paris'te Ukraynalı genci öldüresiye dövenlerin bulunmasını istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Paris'te öldüresiye dövülen ve yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren 14 yaşındaki Ukraynalı öğrenciye saldıranların Fransa yönetimi tarafından bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Paris'te öldüresiye dövülen ve yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren 14 yaşındaki Ukraynalı öğrenciye saldıranların Fransa yönetimi tarafından bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırının vahşice ve nefret dolu olduğunu belirtti.

Paris'te Ukraynalı öğrencinin öldüresiye dövüldüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Bunu kim yaptı? Videodaki görüntülere göre ya yaşıtları ya da biraz daha büyükler. 1'e karşı 10 kişi. Onların kesici aletleri var. ya öldürme ya da sakat bırakma amaçları var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yaralanan Ukraynalı öğrencinin yoğum bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun hala ağır olduğunu vurgulayarak, "Suçluları bulun ve cezalandırın. Bu sadece bizim isteğimiz değil, bir medeniyet meselesidir. Her ülkede böylesine bir saldırı ağır karşılık bulur." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'in merkezinde 15 Ocak'ta, 14 yaşındaki Ukraynalı öğrenci, okuldan dönerken bir grup tarafından demirlerle öldüresiye dövülmüş ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz