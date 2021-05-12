Ukrayna pandemide yüzleri güldürdü

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Pegasus Havayolları 28 Mayıs'tan itibaren haftada 3 kez Kiev'den Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na sefer düzenleyecek" dedi.

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Pegasus Havayolları 28 Mayıs'tan itibaren haftada 3 kez Kiev'den Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na sefer düzenleyecek" dedi.

Ukrayna'nın en büyük şehri ve başkenti Kiev'de Alanya tanıtımı yapıldı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuar izlenimlerini aktardı. Dahaoğlu, "11-13 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kiev'de 26'ncısı düzenlenen turizm fuarı UITT'ye Turizm Bakanlığı ile birlikte katıldık. Turizm Bakanlığı 300 metrekarelik bir Türkiye adası ile fuarda yerini alıyor. Coral Travel, TUI ve Pegas Touristik fuarda tur operatörleri olarak yerlerini aldı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de standımızı ziyaret etti. Geçen yıllarda çok yoğun ziyaretçi alan fuara pandeminin etkisiyle ilgi düşük oldu. Pandemi yasakları sebebiyle daha önce 2 kez ertelenmiş olan fuarın gerçekleşebilmiş olması bile başarı olarak düşünülmeli. Nüfusu 44 milyon olan Ukrayna'dan 2019 yılında 800 bin civarında turist gelmiş iken 2020'de Antalya ve bölgesine 560 bin turist geldi. Yani pandemi nedeniyle Ukrayna, turist sayısına göre en az etkilenen ülkelerden biri oldu" dedi.

"THY'den haftada 73 sefer var"

Ukrayna'dan daha fazla turist almayı ümit eden Dahaoğlu, "Hali hazırda, 22 Nisan'da Sağlık Bakanlığımızın tavsiye niteliğinde göndermiş olduğu yazıya göre 16 ülke vatandaşı için 15 Mayıs itibari ile Covid 19-PCR testi zorunluluğunun kaldırılacağı söylenmişti. Türk Hava Yolları bunu kendi web sitesinde duyurmaya başladı ve satışlarına biraz da olsa hareketlilik kazandırdı. Fakat henüz bu karar hayata geçmedi, zira bu yazıyı İçişleri Bakanlığının genelge ile Sivil Havacılık Kurumuna bildirmesi gerekiyor ki onlar da diğer ülkelerdeki sivil havacılık kurumlarına, sınır kapılarına, emniyete ve konuyla alakalı ülke giriş çıkışlarında sorumlu kişilere de göndersinler. Halen Türk Hava Yollarının Ukrayna'dan Türkiye'ye haftada 73 uçuşu var. Bunların 63'ü İstanbul, geri kalanlar Dalaman ve Ankara olarak gerçekleşiyor. Umarız bu uçuşlara Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) veya Antalya uçuşu da eklenir. Güzel bir gelişme de Pegasus Havayolları'nın 28 Mayıs'tan itibaren GZP'ye uçuş başlatıyor olması. Uçuşlar haftada 3 kez Kiev'den GZP'ye olacak. Pandemide dahi yüzümüzü güldüren Ukrayna'dan umarız çok daha fazla turist alırız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı