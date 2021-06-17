Ukrayna, Pakistan'la askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı
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Ukrayna, Pakistan'la askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı

Ukrayna, Pakistan'la askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport, Pakistan Hava Kuvvetleriyle askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı.

Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport, Pakistan Hava Kuvvetleriyle askeri uçak onarımı için anlaşma imzaladı.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, anlaşma Ukrayna Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı kapsamında imzalandı.

Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, bir sene içinde Pakistan Hava Kuvvetleri ile imzalanan ikinci anlaşma olduğuna dikkati çekerek, Haziran 2020'de İlyuşin İl-78 yakıt ikmal uçağının onarımı ihalesini kazandıklarını hatırlattı.

Nozdriya, ilk ihalenin başarılı sonuçları neticesinde ikinci uçağın onarımı için anlaşma imzaladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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