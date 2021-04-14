Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat

Topçu ateşi detayları Tankların manevralarından detaylar Ukrayna Ordusuna ait tank ve topçu birlikleri, Rusya'nın yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım'a yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi.