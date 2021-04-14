Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat
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Topçu ateşi detayları Tankların manevralarından detaylar Ukrayna Ordusuna ait tank ve topçu birlikleri, Rusya'nın yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım'a yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi.
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Topçu ateşi detayları
Tankların manevralarından detaylar Ukrayna Ordusuna ait tank ve topçu birlikleri, Rusya'nın yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım'a yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ukrayna Silahlı Kuvvetleri