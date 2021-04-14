Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat
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Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat

Anadolu Ajansı / Ukrayna Silahlı Kuvvetleri - Haberler | Güncel

Topçu ateşi detayları Tankların manevralarından detaylar Ukrayna Ordusuna ait tank ve topçu birlikleri, Rusya'nın yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım'a yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi.

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Topçu ateşi detayları

Tankların manevralarından detaylar Ukrayna Ordusuna ait tank ve topçu birlikleri, Rusya'nın yasadışı olarak ilhak ettiği Kırım'a yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi.

Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat
Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat
Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat
Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ukrayna Silahlı Kuvvetleri

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