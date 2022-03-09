Ukrayna Ordusuna Katılan Gönüllü Yabancı Askerler - Haberler

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Ukrayna Ordusuna Katılan Gönüllü Yabancı Askerler

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da, orduya yabancı gönüllü askerler de katılmaya başladı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da, orduya yabancı gönüllü askerler de katılmaya başladı. Ukraynalı yetkililer, ilk yabancı gönüllü asker grubunun ülkeye vardığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 52 ülkeden 20 binden fazla gönüllü asker Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuyla birlikte savaşacak. Gönüllü yabancı asker birliği Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin çağrısıyla oluşturuldu

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Asker, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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