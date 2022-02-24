Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6'ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi"... - Haberler
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Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6'ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi"...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada,

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6'ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6'ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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