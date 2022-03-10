- Ukrayna ordusu Rus tanklarını imha etti

BORODYANKA - Ukrayna ordusu, Kiev bölgesindeki Borodyanka'da Rus ordusuna ait tankları imha etti.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın 15 gündür süren saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ordu, Kiev'de yer alan Borodyanka'da Rus ordusuna ait tankları havadan hedef alarak imha etti.