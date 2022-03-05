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Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.

- Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

KİEV - Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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