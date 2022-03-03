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Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı

Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldı.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkeye 8 gündür saldırılarını sürdüren Rusya ordusu hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin "cezasız bırakılmadığını" ifade ettiği açıklamasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri güçlü atışlarıyla Rus işgalcileri ve konvoyları vuruyor. Ukrayna topçu birlikleri yüksek verimde ve isabetli şekilde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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