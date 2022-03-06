Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, çatışmaların en yoğun olduğu Harkov'da Ukrayna askerleri, Rus birliklerine pusu kurdu. Tanksavar ve diğer ağır silahlarla Rus tankları ve zırhlı araçlarını hedef alan Ukrayna askerleri, gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tank ve askeri aracı imha etti. Rus askerleri tarafında ağır kayıplar verirken, bazı Rus askerlerinin ise kaçtığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel