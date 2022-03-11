Ukrayna Ordusu: "Brovary'de Rus Tanklarını Ele Geçirdik" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Ordusu: "Brovary'de Rus Tanklarını Ele Geçirdik"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna ordusunun, ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı mücadelesi devam ediyor.

Ukrayna ordusunun, ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Ukraynalı askerler başkent Kiev yakınlarındaki Brovary'de Rus tanklarını ele geçirdiklerini söylüyor. Bölgede görevli olan askerlerin ayrıca bir Rus askeri konvoyunu da yok ettiği belirtildi

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, İşgal, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title