Ukrayna Ordusu: "Brovary'de Rus Tanklarını Ele Geçirdik"
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna ordusunun, ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı mücadelesi devam ediyor.
Ukrayna ordusunun, ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Ukraynalı askerler başkent Kiev yakınlarındaki Brovary'de Rus tanklarını ele geçirdiklerini söylüyor. Bölgede görevli olan askerlerin ayrıca bir Rus askeri konvoyunu da yok ettiği belirtildi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel