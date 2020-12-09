Ukrayna, Ocak ayında karantinaya giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ukrayna, Ocak ayında karantinaya giriyor

09.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:57
Ukrayna, Ocak ayında karantinaya giriyor

Ukrayna'da 8-24 Ocak tarihlerinde korona virüs nedeniyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna'da 8-24 Ocak tarihlerinde korona virüs nedeniyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal liderliğinde toplanan Ukrayna Bakanlar Kurulu, ülkede uzun süredir tartışılan, eylemlere ve mitinglere neden olan karantina sürecine ilişkin son noktayı koydu. Bakanlarla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şmigal, "Yılsonuna kadar 3 hafta kaldı. Vaka sayılarının fazla artış göstermemesinden dolayı Aralık ayında karantina düşünmüyoruz. Ancak toplantımızda aldığımız karara göre 8-24 Ocak arası tüm ülke genelinde karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu süreci Güvenliğimiz İçin Kış Tatili olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni karantina uygulamasında, kreşler hariç tüm okullar kapatılacak, restoran gibi işletmeler kapalı olacak sadece paket servisi hizmeti verebilecek, hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe izin verilmeyecek, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi insanların toplu vakit geçirdiği mekanlar da kapalı tutulacak. Uluslararası seyahatler ve toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Benzinlikler, eczaneler, kuaförler, tamirciler, oteller ise faaliyetlerini sürdürecek.

Hükümetin aldığı karantina kararları nedeniyle Ukrayna Meclisi önünde yüzlerce kişi günlerce hükümeti protesto etmişti.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığının açıkladığı son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, 12 bin 585 kişinin testi pozitif çıkarken, 14 bin 554 kişi iyileşti. Korona virüse yakalanan 276 kişi ise hayatını kaybetti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'
Zelenskiy: "Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak"
Fatsa'da kapalı pazar yeri, mart ayı sonunda hizmete girecek
Fatsa'da kapalı pazar yeri, mart ayı sonunda hizmete girecek
Ukrayna yılbaşı karantinasına hazırlanıyor
Ukrayna yılbaşı karantinasına hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ukrayna, Ocak ayında karantinaya giriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 22:02:19. #1.15#
title