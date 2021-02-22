Ukrayna, Novavax'tan 15 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak
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Ukrayna, Novavax'tan 15 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

22.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:02
Ukrayna, Novavax'tan 15 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak

Ukrayna, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax'tan 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacak.

Ukrayna, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax'tan 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacak.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yaptığı açıklamada, Novavax aşısı için yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı bildirdi.

Toplamda 15 milyon doz aşı tedarik etmeyi beklediklerini belirten Stepanov, tedarikin temmuz ayı itibariyle başlayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği 500 bin dozluk CoviShield aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları uçağıyla bugün Kiev'e ulaştırılmıştı.

Ayrıca Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon doz aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac ile anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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