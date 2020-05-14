Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor
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Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor

? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka seslandi.

Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor
14.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:24
? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka seslandi. Zelenski, ülkede 22 Mayıs'tan itibaren koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinde ikinci aşamaya geçilmesinin planlandığını açıkladı.

Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi uygulamasında ikinci aşamaya geçileceği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka sesleniş konuşmasında salgına karşı kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, konuşmasında 22 Mayıs tarihinden itibaren ülkede spor karşılaşmalarının düzenlenebileceğini, otellerin hizmet verebileceğini ve üniversite giriş sınavlarının yapılabileceğini açıkladı. Halka zorunlu kalmadıkça evden çıkmama ve hijyen kurallarına uyma çağrısını yineleyen Ukraynalı lider, 'Herkes yazın nasıl geçeceğini, izinlerini nasıl planlayabileceğini, uçak ve tren seferlerinin ne zaman başlayacağını, sinemaların, plajların, metronun ne zaman çalışacağını merak ediyor. Cevabı basit Her şey kendi ellerimizde' dedi.8 KİŞİNİN YAN YANA GELMESİNE İZİN ÇIKTIUkrayna Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği yeni düzenlemeye göre ise, karantina sırasında vatandaşlar tıbbi maske takmaları şartıyla artık sekiz kişilik gruplar halinde bir araya gelebilecek. Restoran ve kafelerin yazlık bölümlerinde de bir masanın başında dört kişi (çocuklar hariç) aynı anda oturabilecek.NORMALLEŞMENİN İLK AŞAMASI 11 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Ukrayna'da, koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği 'normalleşme' süreci 11 Mayıs'ta başlamıştı. Parkların, dinlenme alanlarının açıldığı ülkede, kuaförler, güzellik salonları, müzeler, açık hava sinemaları, mağazalar ve dükkanlar da bazı kurallara uyarak faaliyet gösterebiliyor. Kafe ve restoranlar, yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet verebiliyor. 


- Keremkıev

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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