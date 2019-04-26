Ukrayna'nın Yeni Devlet Başkanı Zelenskiy Seçim Kampanyası Yorgunluğunu Türkiye Tatiliyle Atıyor

Ukrayna'nın Yeni Devlet Başkanı Zelenskiy Seçim Kampanyası Yorgunluğunu Türkiye Tatiliyle Atıyor

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Vladimir Zelenskiy, seçim kampanyası yorgunluğunu Türkiye tatiliyle atıyor.

Ukrayna'nın Yeni Devlet Başkanı Zelenskiy Seçim Kampanyası Yorgunluğunu Türkiye Tatiliyle Atıyor

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Vladimir Zelenskiy, seçim kampanyası yorgunluğunu Türkiye tatiliyle atıyor.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." iafelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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