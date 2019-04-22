Ukrayna'nın Yeni Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kimdir?

Ekonomik sorunlar, yolsuzluk ve Rusya ile yaşanan çatışmaların yarattığı atmosferin etkisiyle değişim arzulayan Ukrayna halkı tercihini Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya rakip olan şovmen Zelenskiy'den yana kullandı.

Zelenskiy, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 72'sini alarak Ukrayna'nın yeni devlet başkanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle