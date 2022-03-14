Ukrayna'nın Yanında Savaşa Giden Amerikalı
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Amerikalı Eric Creager, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı savaşa katıldı.
Amerikalı Eric Creager, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı savaşa katıldı. Creager, ABD'nin Minnesota eyaletinden Ukrayna'ya Mart ayının başında geçti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin çağrısının ardından 50'den fazla ülkeden Ukrayna'ya binlerce gönüllü asker geldi
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel