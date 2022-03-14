Ukrayna'nın Yanında Savaşa Giden Amerikalı - Haberler

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Ukrayna'nın Yanında Savaşa Giden Amerikalı

DailyMotion.com - Güncel
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Amerikalı Eric Creager, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı savaşa katıldı.

Amerikalı Eric Creager, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı savaşa katıldı. Creager, ABD'nin Minnesota eyaletinden Ukrayna'ya Mart ayının başında geçti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin çağrısının ardından 50'den fazla ülkeden Ukrayna'ya binlerce gönüllü asker geldi

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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