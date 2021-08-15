Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
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Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Türkiye'ye gönderdiği iki uçak, durumun kontrol altına alınması üzerine ülkeye geri döndü.

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Türkiye'ye gönderdiği iki uçak, durumun kontrol altına alınması üzerine ülkeye geri döndü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uçakların Odessa'nın Şkolnıy Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Acil Servisine bağlı iki uçağın Türkiye'deki durumun kontrol altına alınması üzerine geri döndüğü ifade edildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için iki AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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