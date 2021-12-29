Ukrayna'nın önde gelen gaz dağıtım şirketi RGC'den Baymak'a ziyaret

Ukrayna'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan RGC'den 20 kişilik bir heyetin Baymak'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Şirket açıklamasına göre, Baymak, sektörün yurt dışına açılan yüzü olmaya devam ediyor. Çok sayıda ülkeye ihracat yapan ve bu ülkelerde yerel şirketlerle önemli iş birlikleri olan Baymak, geçen haftalarda Ukrayna'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan RGC yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Genel merkez ve bölge yöneticilerinden oluşan 20 kişilik RGC heyeti, Baymak'ın üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezini ziyaret ederek, ürün ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamaya göre, enerji dönüşümüne liderlik eden öncü firmalardan olan Baymak, doğa dostu hidrojen uyumlu kombileri ve yeni nesil iklimlendirme ürünleriyle ihracat pazarlarında daha önemli yer tutarak, Türkiye iklimlendirme sektörünün yetkinliklerini ve gücünü yurt dışı pazarlara taşımaya devam ediyor.

2010 yılında kurulan RGC ise Ukrayna'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olarak gösteriliyor. Otomasyona yaptığı yatırımlarla dikkati çeken şirket, 250 bin kilometrelik gaz dağıtım şebekesi ve 47 bin gaz düzenleme sahasını kendi kurduğu sistemle yönetip denetliyor. Temiz enerji konusunda da yatırım yapan RGC, hidrojenin mevcut gaz şebekelerinde kullanımına dönük çalışmalarını sürdürüyor. Şirket aynı zamanda doğal gazı taşımak için kullanılan şebekelere biyogaz ve biyometan gibi alternatif kaynakları da pompalamayı hedefliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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