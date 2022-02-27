Ukrayna'nın Odessa kentinden yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından Türk yetkililer bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için girişimlere başladı. Ukrayna'nın Odessa kentinden otobüslerle Türkiye'ye doğru yola çıkan Türk konvoyu Romanya sınırına ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar şiddetlenerek devam ederken, ülkede savaş hattında mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi son hızıyla devam ediyor. Kafileler halinde planlı bir şekilde Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye yola çıkan Türk konvoyunun ilk kafilesi, Romanya sınıra yakın bir bölgede durdu. Konvoydaki Türk vatandaşları otobüslerden inerek, 6-7 kilometre yürüdükten sonra Romanya sınırına ulaşarak pasaport kontrol noktasına vardı. Polis eşliğinde gerçekleşen ilerleyişte herhangi bir sorun yaşanmazken, ülkeye varan kafilenin Romanya'dan Türkiye'ye feribotla ulaşması bekleniyor. Vatandaşlar, feribot ile yolculuk için gerekli hazırlıkları yaparken, feribot yolculuğu henüz başlamayan Türk kafilesini tedirgin bekleyişi ise devam ediyor.

Öte yandan Ukrayna'da, 24 Şubat'ta başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden saldırılar sonrasında ülkede yaşadığı düşünülen 20 bin Türk vatandaşı için Türk yetkililer tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında ise Türk vatandaşları kafileler halinde Ukrayna'dan tahliye edilmeye başlanmıştı. - ODESSA