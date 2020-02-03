Ukrayna'nın Odessa kentinde çıkan yangında 3 kişi öldü

03.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:24

Ukrayna'nın Odessa kentinde 5 katlı binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, yangın Odessa'nın Suvorovski bölgesinde sabaha karşı 5 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı ve kısa sürede söndürüldü.

Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Odessa kentinde geçen sene aralık ayında bir okulda çıkan yangında 16 kişi yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke genelinde 1 günlük yas ilan etmişti.

Kaynak: AA