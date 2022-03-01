Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Melitopol kentinde siviller, Rus askeri konvoyunun ilerleyişine engel oldu.

Ukrayna'nın Melitopol kentinde siviller, Rus askeri konvoyunun ilerleyişine engel oldu.

Rusya'nın 6 gündür Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Melitopol kentinde silahsız siviller, Rus askeri araçlarını durdurdu. Siviller, "işgalciler" diye bağırdıkları Rus askerlerine geçit vermedi.

(İHA)

Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title