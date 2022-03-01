Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Melitopol kentinde siviller, Rus askeri konvoyunun ilerleyişine engel oldu.
Ukrayna'nın Melitopol kentinde siviller, Rus askeri konvoyunun ilerleyişine engel oldu.
Rusya'nın 6 gündür Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı sivillerin direnişi devam ediyor. Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan Melitopol kentinde silahsız siviller, Rus askeri araçlarını durdurdu. Siviller, "işgalciler" diye bağırdıkları Rus askerlerine geçit vermedi.
(İHA)