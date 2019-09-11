Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü

Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü

AİHM’de tarihi duruşma: Ukrayna’nın, Kırım’daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya’ya açtığı dava AİHM’de görüşüldü.

11.09.2019 14:00
Ukrayna'nın, Kırım'daki insan hakları ihlalleri yüzünden Rusya'ya açtığı dava AİHM'de görüşüldü

Ukrayna'nın Kırım'daki insan hakları ihlalleri ile ilgili Rusya aleyhine 2014 yılında yaptığı şikayet, bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi'nde görüşüldü.


AİHM'de bugün görülen dava, Ukrayna'dan yapılan 5 binin üzerindeki bireysel başvuru için emsal oluşturması için büyük önem taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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