"Ukrayna'nın İşgali ABD Ekonomisinde Belirsizliğe Neden Oluyor"
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nin Mali Hizmetler Komisyonu'nda Ukrayna'nın işgalinin ABD'nin ekonomik görünümüne belirsizlik katması nedeniyle Mart ayında faiz arttırımının uygun olacağını söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nin Mali Hizmetler Komisyonu'nda Ukrayna'nın işgalinin ABD'nin ekonomik görünümüne belirsizlik katması nedeniyle Mart ayında faiz arttırımının uygun olacağını söyledi. Öte yandan Şubat'ta ABD özel sektör istihdamında beklentilerin üstünde yaşandı
DailyMotion.com - Güncel