Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor
AA - Diego Herrera - Güncel
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Irpin'den tahliye edilen sivillerden detaylar IRPİN - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.
Irpin'den tahliye edilen sivillerden detaylar IRPİN - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde de tahliyeler sürüyor.