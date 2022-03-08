Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor - Haberler

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Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor

AA - Diego Herrera - Güncel
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Irpin'den tahliye edilen sivillerden detaylar IRPİN - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor.

Irpin'den tahliye edilen sivillerden detaylar IRPİN - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde de tahliyeler sürüyor.

Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor

Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor

Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor

AA / Diego Herrera - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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