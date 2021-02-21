Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı Kovid-19 aşısının ilk partisi THY aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı
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Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı Kovid-19 aşısının ilk partisi THY aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı

21.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:48
Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı Kovid-19 aşısının ilk partisi THY aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen 150 bin doz ???????Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla ????Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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