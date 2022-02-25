Ukrayna'nın Harkov Kentinde Mahsur Kalan Türk Öğrenci
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Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci Azat Ökten, bir metro istasyonunda çektiği videoda, Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra binlerce kişinin metro istasyonlarına sığındığını, burada mahsur kaldıklarını söyledi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci Azat Ökten, bir metro istasyonunda çektiği videoda, Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra binlerce kişinin metro istasyonlarına sığındığını, burada mahsur kaldıklarını söyledi
DailyMotion.com - Güncel