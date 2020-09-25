Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü
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Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü

25.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:04
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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