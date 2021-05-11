Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den

Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ürettiği güneş panellerini, dünyanın dört bir yanına ihraç eden HT Solar, son olarak Ukrayna'da 19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline güneş paneli tedariği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ürettiği güneş panellerini, dünyanın dört bir yanına ihraç eden HT Solar, son olarak Ukrayna'da 19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline güneş paneli tedariği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çin devletine ait güneş paneli üreticisi olan HT Solar, uluslararası sertifikalarla tescillenen standartlarda ürettiği güneş panelleri ile birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Verilen bilgiye göre, Türkiye'de kurulduğu günden itibaren, dünya çapında 1 GW'dan fazla projeye güneş paneli tedariği sağlayan şirket, son olarak Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde 19,65 MWp'lik projenin çözüm ortağı oldu.

Dünya üzerinde çok geniş bir ihracat ağına sahip olduklarını ve bunu geliştirmek için stratejik yatırımlarını 2021 yılında da devam ettiklerini ifade eden HT Solar Satış ve Pazarlama Müdürü Emre Kulaç, "Şirket olarak olumlu demografik eğilimler, yüksek şehirleşme hızı ile birlikte artan enerji talebini karşılamak için potansiyel pazarları iyi değerlendiriyoruz. Ukrayna'da bu ülkelerin başında geliyor" dedi.

Bu kapsamda Ukrayna'nın Berdyansk şehrinde yatırımcı firma Demircioğlu Mermer ve EPC firması Solargüç ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Kulaç, "19,65 MWp kapasiteli güneş enerji santraline, 400W Monokristal Bifacial panellerin sevkiyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 GW kurulu güce sahip olan Ukrayna, gerek coğrafi konumu gerek yenilebilir enerji yatırımları ile Avrupa'nın yükselen yıldızı olma yolunda ilerliyor. HT Solar olarak, Ukrayna pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve daha çok referans projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

-İHA-

Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Cyle Larin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna'nın güneş panelleri Türkiye'den - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:43:04. #1.14#

title