Ukrayna'nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye'ye ilk dostluk ziyareti

Ukrayna'nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye'ye ilk dostluk ziyareti Ukrayna'nın Grigoriy Kuropyatnikov isimli gemi Sarıyer'e demirledi Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov' isimli gemi dostluk ziyaretinde bulundu.

Ukrayna'nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye'ye ilk dostluk ziyareti

Ukrayna'nın Grigoriy Kuropyatnikov isimli gemi Sarıyer'e demirledi

İSTANBUL - Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov' isimli gemi dostluk ziyaretinde bulundu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik ettiği gemi Sarıyer'e demirledi.

Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov'un isimli gemi bugün sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemiye, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik etti. Dostuk ziyareti yapan gemi Sarıyer Büyükserse de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve boğzlar bölge komutanlığı limanına demirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim