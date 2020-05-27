Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko'ya "tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında sanat eseri kaçakçılığı iddiası ülkekede gündem oldu.

Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında sanat eseri kaçakçılığı iddiası ülkekede gündem oldu. Ukrayna polisi başkent Kiev'deki Poroşenko'ya ait özel koleksiyonların sergilendiği müzeye şafak operasyonu düzenledi.

Ukrayna'da eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında açılan soruşturmalara yenisi eklendi. Eski Ukrayna lideri, dünyaca ünlü ressamlara ait 43 tabloyu Ukrayna'ya getirirken gümrük vergisi ödemediği iddiasıyla ilgili sorguya çağrılırken, polis de Poroşenko'ya ait özel koleksiyonların sergilendiği müzeye şafak operasyonu düzenledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜZENİN KAPISINI KIRDI

Poroşenko ise ifade vermeye gitmek yerine, Kiev'deki ünlü müzelerden birinde kendi özel koleksiyonundan tabloların yer aldığı resim sergisinin açılışına katıldı. Bunun üzerine harekete geçen Devlet Soruşturma Bürosu ekipleri, serginin yapıldığı İvan Gonçar Müzesi'nin kapısını kırarak içeri girmek istedi. Güvenlik güçleri ile müze görevlileri ve Poroşenko'nun partisinden milletvekilleri arasında yaşanan arbedenin ardından ekipler müzeyi terk etti.

"TABLOLAR YASAL GETİRİLDİ"

Gazetecilere açıklamada bulunan Poroşenko, Ayvazovki, Lagorio, Kotarbinski, Tropinin, Hmelyuk ve Repin gibi ünlü ressamların eserlerinden oluşan resim koleksiyonunu onlarca yılda oluşturduğunu söyleyerek, tüm sanat eserlerinin Ukrayna'ya yasal yoldan getirildiğini iddia etti. Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi'nden milletvekili Artur Gerasimov ise tablolara ait gümrük beyannamelerinin ve mali evrakların gizlendiğini öne sürdü.

"ARAMA EMRİ OLMADAN GELDİLER"

Serginin yapıldığı İvan Gonçar Müzesi'nin Müdürü Petro Gonçar ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin arama emri olmadan ve hiçbir gerekçe göstermeden müzeye girmeye çalıştıklarını iddia etti. Serginin güvenliğinden endişe ettiğini belirten Gonçar, "Orada yüz milyonlar değerinde tabolar var. Bunlar benim sorumluluğumda" dedi.

"EŞİNİ BIRAKTI, KENDİ GİTTİ"

Ukrayna Devlet Soruturma Bürosu'dan yapılan açıkamada ise Poroşenko'nun defalarca çağrılmasına rağmen ifade vermeye gelmediği belirtilerek, "Medyada çıkan haberlerde kendisinin müzede olduğu öğrenildi. Bildirimde bulunmak ve soruşturmanın yürütülmesi için Devlet Soruşturma Bürosu görevlileri müzeye gitti. Ekiplerin gelebileceğini öğrenen Petro Poroşenko, eşini orada bırakarak, kendisi müzeyi terk etti" ifadelerinde bulunuldu.

ESKİ LİDER HAKKINDA BİR ÇOK SORUŞTURMA BULUNUYOR

2014-2019 yılları arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı görevininde bulunan Petro Poroşenko, geçen sene yapılan seçimleri büyük farkla kaybederek koltuğunu Volodimir Zelenski'ye kaptırmıştı. Muhalefetteki Avrupa Dayanışması Partisi'nin liderliğini sürdüren Poroşenko hakkında, ülkedeki iktidar değişiminin ardından birçok farklı soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: DHA