Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı - Haberler

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Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi.

- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere Bombalı Saldırı : 2 yaralı

ENERGODAR - Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.

Ukrayna'da siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

bombalı saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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