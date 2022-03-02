Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere bombalı saldırı: 2 yaralı Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi.
- Ukrayna'nın Energodar kentinde sivillere Bombalı Saldırı : 2 yaralı
ENERGODAR - Ukrayna'nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.
Ukrayna'da siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel