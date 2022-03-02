Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı - Haberler

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Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapattı.

Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapattı.

Ukrayna'da siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna'nın Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurdu. Onlarca sivil, Rus ordusunun ilerleyişini engelleyebilmek için bekleyişini sürdürüyor.

(İHA)

Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı

Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı

Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller anayolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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